С 16 марта в Молдове возобновляется образовательный процесс: как будут проходить уроки

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Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью приняла решение возобновить образовательный процесс в РМ с 16 марта. Обучение будет организовано на основании трех сценариев – в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом населённом пункте.

Решение о форме организации образовательного процесса будут принимать территориальные комиссии по общественному здоровью, учитывая показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения за последние 14 дней, согласно следующим сценариям:

В населённых пунктах “зелёной” или “жёлтой” зон” (менее 49 случаев коронавируса на 100 тысяч населения за последние 14 дней) обучение будет проходить с физическим присутствием дошкольников, школьников и студентов, при строгом соблюдении эпидемиологических норм;

В населённых пунктах “оранжевой зоны” (50-100 случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней) обучение будет проходить с физическим присутствием дошкольников, учащихся начальных классов, а также выпускников (IX, XII, XIII (вечерние школы)). Это касается и практических занятий для профтехучилищ и ВУЗов (последние курсы). Для всех остальных обучение будет дистанционным;

В населённых пунктах “красной зоны” (более 100 случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней) обучение будет проходить с физическим присутствием дошкольников, учащихся начальных классов, 50% выпускников (IX, XII, XIII классы), а также студентов последних курсов. Для всех остальных обучение будет дистанционным.

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