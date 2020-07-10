С 16 июля возобновляется деятельность бассейнов и снимаются ограничения в фитнес-центрах

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Несмотря на то, что режим ЧС в Молдове продлен до 31 июля включительно и большинство ограничений остаются в силе, некоторые запреты всё-таки будут сняты. Об этом на брифинге для прессы рассказал Ион Кику.

В частности, с 16 июля возобновляется деятельность бассейнов, а в спортивных залах и фитнес-центрах будут отменены ограничения на пользование душевыми и раздевалками. Кроме того, постепенно к работе возвращаются санатории и реабилитационные центры.

Деятельность будет осуществляться в строгом соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения, подчеркнул премьер.

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