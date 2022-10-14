С 15 октября экспорт электроэнергии из Республики Молдова будет запрещён

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Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердил накануне решение о запрете экспорта электроэнергии из Республики Молдова.

– Местные производители электроэнергии, добываемой из возобновляемых источников, которые не пользуются схемой поддержки, после запрета на экспорт электроэнергии обратятся к предприятию “Premier Energy” и АО “FEE Nord” для заключения договоров купли-продажи электроэнергии. Эти контракты будут согласованы и подписаны в течение двух рабочих дней, — сообщает НАРЭ.

Покупная цена этих договоров не будет превышать самую низкую цену на электроэнергию, указанную в договоре, который “Premier Energy” и АО “FEE Nord” заключили с АО “Energocom”, в контексте обязательной государственной услуги по закупке электроэнергии. В то же время АО “Молдэлектрика” обязано не утверждать физические уведомления участников рынка электроэнергии Республики Молдова относительно заявленного экспорта электроэнергии с учетом тревожной ситуации на рынке электроэнергии.

Данный запрет принят на основании положений Закона об энергетике, Закона об электроэнергетике и пункта 1 распоряжения о Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 13 октября 2022 года и вступает в силу 15 октября, сообщает moldpres.md.

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