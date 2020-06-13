С понедельника возобновляется работа аэропорта: какие правила нужно будет соблюдать

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Международный аэропорт Кишинёва возобновляет свою деятельность 15 июня 2020 года. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети.



В контексте борьбы с пандемией COVID-19 безопасность пассажиров, посетителей и сотрудников остаётся нашим приоритетом, – отмечается в послании.

Руководство аэропорта предлагает гражданам ознакомиться с информацией, которая поможет им подготовиться к путешествию и предотвратить риск заражения во время посещения аэропорта.

В момент прибытия в аэропорт убедитесь, что вы надлежавшим способом обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинские маски, дезинфицирующие средства);

В здание пассажирского терминала будут допущены только пассажиры, имеющие защитные маски. Ношение масок является обязательным для всех пассажиров и лиц в аэропорту, с момента входа в здание и до тех пор, пока они не покинут аэропорт;

Пассажиры должны обеспечить себя достаточным запасом масок на протяжении всего времени путешествия (аэропорт предоставляет пункты продаж: аптечные пункты и автоматы по продаже масок);

Соблюдайте социальную дистанцию (1,5-2 метра), придерживайтесь специальной маркировки и установленных барьеров для правильного дистанцирования;

Пассажиры будут подвергаться температурному контролю: лица с температурой 38°C и выше не будут допускаться в здание аэропорта;

Регулярно мойте руки, используйте дезинфицирующий гель;

При чихании или кашле прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя;

Ограничивайте прямой контакт с поверхностями и людьми;

В здании пассажирского терминала аэропорта будут установлены бесконтактные урны для использованных масок;

В терминал аэропорта допускаются только пассажиры (исключение для тех, кто сопровождает или забирает пассажира, нуждающегося в помощи, лиц с ограниченной подвижностью или несовершеннолетних без сопровождения).

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