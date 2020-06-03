С 15 июня в Молдове возобновляются регулярные пассажирские авиарейсы

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Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью приняла сегодня решение о возобновлении с 15 июня регулярных пассажирских авиарейсов и регулярных пассажирских чартерных рейсов в строгом соответствии с мерами по предотвращению распространения инфекции COVID-19.

Согласно постановлению №14 комиссии, Международный аэропорт Кишинева будет обеспечивать организацию мер по профилактике инфекции COVID-19 для пассажиров и сотрудников в залах прилета и вылета: обеспечивать проверку температуры, оснащение защитными экранами, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими растворами, соблюдение социальной дистанции, а также дезинфекцию помещений и установок в терминале в соответствии с рекомендациями Национального агентства общественного здоровья.

Отечественные и зарубежные авиаперевозчики будут обеспечивать соблюдение мер по предупреждению заражения COVID-19 персоналом самолетов и пассажирами; информировать пассажиров о соблюдении мер по предупреждению заражения COVID-19 до полета, во время полета и после приземления. Операторы наземного обслуживания будут обеспечивать перевозку пассажиров от терминала до воздушного судна и наоборот, без неоправданных задержек и с соблюдением санитарных норм, дезинфекцию помещений и контактных поверхностей в соответствии с рекомендациями Национального агентства общественного здоровья.

Орган гражданской авиации предоставит авиационным агентам и государственным органам информационные материалы о мерах по предотвращению заражения COVID-19 для пассажиров и сотрудников, разработанные национальными и международными властями, говорится в постановлении комиссии. Их несоблюдение представляет опасность для общественного здоровья и служит основанием для привлечения виновных лиц к ответственности за правонарушения и/ или к уголовной ответственности, пишет moldpres.md.

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