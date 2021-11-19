С 12 декабря возобновляется движение поезда “Кишинёв-Бухарест”

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С 12 декабря снова начнёт ходить пассажирский поезд №105-106 “Кишинёв-Бухарест”. Об этом сообщает руководство ГП “Железная дорога Молдовы”.

До 31 декабря поезд будет курсировать 2 раза в неделю, с отправлением из Кишинёва по четвергам и воскресеньям, а из Бухареста – по понедельникам и пятницам. Со 2 января 2022 года поезд будет оправляться трижды в неделю: из Кишинёва – по вторникам, четвергам и воскресеньям, а из Бухареста – по понедельникам, средам и пятницам.

Отправление из Кишинёва – в 17:20, прибытие в Бухарест – в 06:17. Из Бухареста поезд отправляется в 19:20 и прибывает в Кишинёв в 08:15.

Цена поездки: тариф SMART (невозвратный) – 19 евро, билет в купе – 580 леев, вагон СВ – 670 леев. Детям от 4 до 12 лет – скидка до 40%.

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