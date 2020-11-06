С 11 ноября запускаются чартерные рейсы в Москву

0

Посольство Российской Федерации в Молдове сообщает, что с 11 ноября авиакомпания «S7 Airlines» запускает чартерные рейсы из Международного аэропорта Кишинева в московский аэропорт «Домодедово» с периодичностью один раз в неделю (по средам).

Приобрести билеты можно онлайн на сайте авиакомпании (https://www.s7.ru/ru/), в представительстве авиаперевозчика в Кишиневе (ул. Пушкина, д. 24, вход со стороны ул. В.Микле, ПН-ПТ с 9:00 до 18:00), а также через сеть агентств Республики Молдова. Контактные телефоны: + 373 22 233440, + 373 22 233585 (офис в Кишиневе), +373 68783888 (представительство в аэропорту).

Въезд в Россию иностранных граждан по-прежнему регулируется распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. N 635-р ( http://government.ru/docs/39179/ ). Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.