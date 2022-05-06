С 10 мая АГУ возобновляет услугу срочного изготовления документов

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Агентство государственных услуг информирует граждан о том, что с 10 мая возобновляется рассмотрение заявлений на срочную выдачу удостоверений личности, паспортов, водительских прав и свидетельств о регистрации транспортных средств.

Услуга для желающих получить документ в день обращения или за один рабочий день будет доступна во всех территориальных подразделениях учреждения.

Желающие оформить документы могут записаться онлайн на сайте www.asp.gov.md либо обратиться непосредственно в многофункциональные центры, где будут обслуживаться в порядке живой очереди.

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