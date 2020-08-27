С 1 сентября в столице будут курсировать троллейбусы и автобусы для школьников

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В целях предотвращения распространения коронавируса в муниципии, а также для защиты детей в общественном транспорте примария Кишинева вводит особый режим работы троллейбусов и автобусов.

Так, с началом учебного года в качестве пилотного проекта с 6.50 до 9.00 каждый четвертый троллейбус на маршрутах № 8, 10, 22, 24 и 25 будут предназначены исключительно для перевозки детей и сопровождающего взрослого (при необходимости) в школы и детские сады.

Что касается автобусов, согласно заранее составленному расписанию будут внесены изменения в маршруты № 5, 19, 23 и 26, пишет moldpres.md.

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