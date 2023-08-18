С 1 сентября педагогам повысят зарплату

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С 1 сентября преподавательский состав получит более высокие надбавки за руководство, проверку работ учащихся, администрирование кабинетов и мероприятий, в которых участвуют дети с особыми образовательными потребностями.

Повышения составят в общей сложности не более 10% годового бюджета, предназначенного для оплаты труда преподавательского состава, передает moldpres.md.

Так, учитель, у которого в классе 35 учеников, сможет получить надбавку за управление не более чем на 880 леев по сравнению с примерно 560 леями, как это было ранее, и каждое учебное заведение будет определять сумму в соответствии с имеющимися ресурсами.

Надбавка конкретного характера за управление будет предоставляться за фактически отработанное время в течение учебного года (с 1 сентября текущего года по 31 августа следующего года), в том числе за время отпуска – ранее отсутствовавшая норма. Надбавка за проверку письменных работ, администрирование кабинета, а также за дополнительную работу с учениками с особыми образовательными потребностями может быть предоставлена ​​за фактически отработанное время в период с 1 сентября по 31 мая, в том числе в период осенних, зимних, весенних и пасхальных каникул.

Расчет конкретных надбавок будет производиться ежегодно в отношении заработной платы учителя начальных классов и учителя средней школы. Расчеты будут производиться на основе количества учащихся, зарегистрированных на 1 октября каждого учебного года.

Положения включены в циркуляр, направленный на выполнение постановления правительства о предоставлении конкретных прибавок к преподавательскому составу. Документ направлен министерством образования и исследований в местные специализированные органы в сфере образования и в общеобразовательные учреждения.

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