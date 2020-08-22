С 1 сентября частично изменится маршрут автобуса №19

0

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 1 сентября маршрут автобуса №19 “ул. Валя Кручий – Московский проспект” несколько изменится.

Автобус будет курсировать следующим образом:

Обратный путь: с Московского проспекта по улицам Студенцилор, Н. Димо, Т. Владимиреску и далее по установленному маршруту.

На изменённом маршруте будут следующие остановки: улица Н. Димо, М. Басараб, М. Костин, А. Руссо, Пьяца Ероилор, Киев.

Муниципальные службы обустроят новые остановки общественного транспорта по улице Н. Димо и обновят информационные панно с расписанием движения автобусов №19.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.