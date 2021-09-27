С 1 октября сотрудники НИОБ будут проводить на дорогах страны операцию “Тулбурел”

С 1 октября сотрудники НИОБ будут проводить на дорогах страны операцию “Тулбурел”

Она будет длиться месяц. Цель операции – выявление и привлечение к ответственностей водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.  

Согласно закону, за данное нарушение грозит штраф до 25 тысяч леев или от 40 до 60 часов общественных работ. Кроме того, водители могут лишиться права управления транспортными средствами на год, а если опьянение сильное – то и вовсе остаться без удостоверения.

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