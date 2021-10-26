С 1 ноября в Ставчены будет ходить автобус №37

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Как сообщили в примарии Кишинёва, с 1 ноября возобновит работу автобусный маршрут №37 “ул. Василе Александри – коммуна Ставчены”.

В рабочие дни будут курсировать 3 автобуса с интервалом в часы пик в 20-30 минут, а в выходные дни – 2 автобуса с интервалом в 35-45 минут по следующему маршруту:

Туда, по городу: В. Александри, Ал. чел Бун, А. Пушкина, К. Тэнасе, Г. Виеру, Национального возрождения, Т. Владимиреску, Киев, Московский пр-т, Студенческая, Каля Орхеюлуй, трасса R6; по Ставченам: улица Ботошань, Салкымилор, К. Стамати, И. Крянгэ.

Обратно, по Ставченам: улица И. Крянгэ, Конструкторилор, Грэтиешть, Пэчий; по городу: трасса R6, Каля Орхеюлуй, Студенческая, Московский пр-т, ул. Киев, Т. Владимиреску, Национального возрождения, Албишоара, В. Александри.

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