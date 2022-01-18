С 1 марта повышаются тарифы на междугородние перевозки

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Соответствующий проект постановления накануне опубликовало Министерство инфраструктуры и регионального развития.

Таким образом, правительство предлагает повысить тариф на регулярные перевозки пассажиров в международном сообщении для II категории комфорта с 60 до 70 банов/км. Для I категории комфорта стоимость проезда увеличится с 70 до 80 банов/км. Что касается регулярных перевозок в пригородном сообщении, то для II категории комфорта тариф будет повышен до 90 банов/км, а для I категории комфорта – до 1 лея/км, передаёт primul.md.

Данные тарифы могут вступить в силу только после того, как транспортные операторы получат положительное заключение от местных советов первого уровня. Согласно постановлению, тариф I категории комфорта транспортники смогут применять только после получения соответствующего сертификата классификации автобусов.

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