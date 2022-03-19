С 1 мая тариф на электроэнергию увеличится снова. Додон призывает власти компенсировать рост населению и экономическим агентам (ВИДЕО)

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Увеличение электроэнергии с 1 апреля – не последнее. Нас ждёт новый рост с 1 мая, так как к этому времени закончится действие контракта с Кучурганской ГРЭС. Об этом в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” говорил Игорь Додон.

Вырастет и стоимость закупки газа для Молдовы, напомнил он. В этой ситуации, отметил экс-президент, есть только два варианта.

– Первый – договориться с Россией. И если договорятся, это повлияет и на цену на газ, и на цену на электроэнергию, потому что молдавская ГРЭС на газе работает. Если нет, тогда нужно найти деньги и компенсировать часть этого роста тарифа населению и экономическим агентам, потому что в противном случае они обанкротятся, промышленность “встанет”. Государство, правительство в срочном порядке должны изыскать средства внутри страны – я говорил, что есть деньги в нашем валютном резерве – либо попросить о помощи партнёров, которые сейчас десятками приезжают в Молдову, – сказал он.

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