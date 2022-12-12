С 1 января застрахованные граждане смогут записаться на передовые медуслуги онлайн

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Национальная компания медицинского страхования (НКМС) сообщает, что с 1 января 2023 года заключение договоров и учёт передовых медицинских услуг будет осуществляться только онлайн через информационную систему SIRSM. Это позволит расширить доступ застрахованных лиц к современным услугам.

Застрахованное лицо, которому назначены медицинские услуги, сможет записаться на обследование онлайн. Если у пациента нет компьютера или он не умеет им пользоваться, запись проведёт врач, выдавший направление.

С помощью SIRSM врачи также смогут найти человека в базе данных НКСС, проверить его статус, а в случае застрахованного пациента заполнить бланк направления на медицинские услуги, пишет moldpres.md.

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