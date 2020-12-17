С 1 января зарплаты врачей вырастут ещё на 30%

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Зарплаты медицинского персонала в Молдове снова вырастут с 1 января. Парламент утвердил в окончательном чтении Закон о государственном бюджете на 2021 год, который предусматривает увеличение выплат на 30%.

Это второй этап повышения зарплат медикам. На первом зарплаты выросли на 30% с 1 сентября, а ещё одно повышение, на 40%, ожидается в первой половине будущего года.

С инициативой удвоения зарплат медиков выступил Игорь Додон.

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