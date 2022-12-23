С 1 января в Молдове вступят в силу новые законодательные нормы

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Парламент одобрил во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые нормативные акты, направленный на укрепление потенциала Государственной инспекции труда в борьбе с незадекларированной работой.

Так, на Государственную инспекцию труда будут возложены полномочия уведомлять Государственную налоговую службу в случае обнаружения в деятельности работодателя использования незадекларированных работ или выплаты заработной платы или иных выплат без их отражения в бухгалтерском учете. Также документ предусматривает наделение Инспекции правом выявлять и рассматривать правонарушения в случае обнаружения в деятельности работодателя указанных выше случаев, передает moldpres.md.

Также законодательство дополнено новым основанием для проведения внеплановых проверок. Точнее, внезапные проверки могут проводиться и в случае наличия сведений или признаков, подтвержденных доказательствами, относительно использования незадекларированной работы или выплаты заработной платы или иных выплат без их отражения в бухгалтерском учете работодателя.

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