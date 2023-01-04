С 1 января налоговая отчётность подаётся в электронном виде

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Государственная налоговая служба сообщает, что с 1 января 2023 года налоговые отчёты должны подаваться только в электронном виде всеми налогоплательщиками (юридическими или физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую или профессиональную деятельность).

Как уточнили в ведомстве, исключение сделано для физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность и не уплачивающих подоходный налог в размере 2%. В этом случае подача отчётности с использованием автоматизированных методов электронной отчётности осуществляется по выбору, пишет moldpres.md.

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