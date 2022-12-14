С 1 января граждане, проработавшие от 2 до 5 лет после выхода на пенсию, могут ходатайствовать об её пересмотре

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С 1 января 2023 года право на пересмотр пенсии по возрасту получат лица, проработавшие от 2 до 5 лет после выхода на пенсию. Такая возможность будет предоставлена тем гражданам, чья пенсия по возрасту была установлена до 1 января 2019 года. Об этом сообщает Национальная касса социального страхования.

Также будут пересмотрены пенсии по ограничению возможностей, установленные с 1 января 1999 года для лиц, имеющих страховой стаж не менее 7 лет после достижения права на пенсию. Заявки могут быть поданы онлайн на официальной странице НКСС и на Едином портале государственных услуг.

Чтобы подать электронное заявление, необходимо ввести тип пенсии, которая должна быть пересмотрена, идентификационный номер и дату рождения, пишет ipn.md.

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