С 1 января более 40 тысяч медработников получат повышенные на 30% заработные платы

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С 1 января 2021 года медперсонал будет получать повышенные ещё на 30% зарплаты. Правительство одобрило сегодня необходимые для этого нормативные акты.



На повышение заработной платы в бюджете предусмотрено около 1,12 млрд леев. Это решение коснется более 40 000 медицинских работников.

Также проектом предусмотрено повышение должностных окладов административно-бытового персонала на 3%, аналогично бюджетному сектору. Кроме того, предлагается предусмотреть надбавку за работу в ночное время для медперсонала, работающего в отделениях для недоношенных детей. На эти цели ежегодно выделяется около 76,6 тысяч леев.

Стоит отметить, что до сих пор правительство Иона Кику увеличило зарплаты медперсоналу на 70%.

– В разгар пандемического кризиса, несмотря на строгий бюджет и природные катаклизмы, нам удалось выделить значительную сумму денег на повышение заработной платы медицинского персонала за счет разумного перераспределения доходов и капитализации бюджетных ресурсов в результате продуманной и сбалансированной налоговой политики, – подчеркнул премьер-министр.

Первое повышение произошло 1 апреля 2020 года, когда примерно 49 400 медицинских работников получили зарплаты на 10% выше. 10 апреля 2020 года Комиссия по чрезвычайным ситуациям установила ежемесячную надбавку до базовой заработной платы для компенсации работы, выполняемой в условиях повышенного риска для здоровья. Решение затронуло медицинский персонал, занимавшийся надзором, контролем и лечением инфекции COVID-19 во время чрезвычайного положения, а также сотрудников Министерства внутренних дел, Министерства обороны и других лиц, участвовавших в действиях по предотвращению и контролю инфекции COVID-19.

С 1 сентября 2020 года правительство Кику снова повысило зарплаты медицинским работникам. На этот раз зарплаты выросли на 30%. Повышение заработной платы коснулось 42 918 работников медицинской системы – врачей, медсестер, санитаров, а также водителей машин скорой помощи.

Согласно этому же решению, заработная плата врачей и заведующих отделениями была повышена на 50-90% с учетом профессиональной деятельности каждого. Если они занимаются лечением пациентов с COVID-19, зарплаты увеличились на 100%. На повышение заработной платы медперсоналу с 1 сентября было выделено почти 363 миллиона леев.

– Это абсолютно необходимая мера, если мы все хотим иметь надежную систему здравоохранения и остановить отток врачей из страны. Это третье увеличение за последние 8 месяцев, абсолютно заслуженное. Я считаю, что мы должны продолжать этот рост. В этом контексте хочу поблагодарить врачей за всё, что они сделали в этот трудный год, – отметил Кику, пишет moldpres.md.

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