С 1 января бензин и солярка в Молдове подорожают. Директор НАРЭ: Таковы времена

С 1 января бензин и солярка в Молдове подорожают. Директор НАРЭ: Таковы времена

С 1 января 2023 года топливо в Молдове подорожает. Коммерческая маржа увеличится из-за роста курса и цены бензина, отметил в рамках передачи на частном телеканале директор НАРЭ Вячеслав Унтилэ.

Где-то две недели цена будет расти, потом снова стабилизируется. Таковы времена. Цены растут не только в Молдове, а во всём мире, – уточнил он. 

Напомним, что и сегодня топливо стоит дороже, чем стоило вчера.

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