С 1 июня услуги “Почты Молдовы” подорожают

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Рост цен на энергоресурсы и инфляция оказали негативное влияние на деятельность предприятия. В этой связи ГП “Почта Молдовы” приняло решение пересмотреть тарифы на предоставляемые услуги.

– Постоянный рост цен на энергоресурсы и инфляция оказывают влияние на деятельность предприятия. Чтобы покрыть затраты и обеспечить дальнейшее предоставление почтовых услуг, необходимо пересмотреть применяемые тарифы, – пишет pulsmedia.md со ссылкой на ГП “Почта Молдовы”.

Новые тарифы будут введены с 1 июня.

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