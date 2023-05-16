С 1 июня услуги “Почты Молдовы” подорожают

С 1 июня услуги “Почты Молдовы” подорожают

Рост цен на энергоресурсы и инфляция оказали негативное влияние на деятельность предприятия. В этой связи ГП “Почта Молдовы” приняло решение пересмотреть тарифы на предоставляемые услуги.

– Постоянный рост цен на энергоресурсы и инфляция оказывают влияние на деятельность предприятия. Чтобы покрыть затраты и обеспечить дальнейшее предоставление почтовых услуг, необходимо пересмотреть применяемые тарифы, – пишет pulsmedia.md со ссылкой на ГП “Почта Молдовы”.

Новые тарифы будут введены с 1 июня.

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