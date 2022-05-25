С 1 июня тариф на газ может достигнуть 24 леев

0

АО “Moldovagaz” запросило у НАРЭ увеличить тарифы на газ с 1 июня этого года до 22 леев 22 банов, без НДС. С НДС он может достигнуть 24 леев. Это на 58% больше действующего тарифа.

– Основным фактором, обусловившим необходимость пересмотра тарифов, стало значительное повышение закупочных цен. Данное решение находится в строгом соответствии с законодательством, оно позволит целиком покрыть стоимость закупки газа и, таким образом, обеспечить выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиком. По расчётам АО «Молдовагаз», новые тарифы должны вступить в силу, начиная с 1 июня 2022 года, – говорится в сообщении ведомства.

Тариф на природный газ по регулируемым ценам утверждается НАРЭ в рамках открытого заседания.

В настоящее время жители Молдовы платят за куб газа 14,06. С апреля государство больше не компенсирует гражданам рост тарифа на голубое топливо, а представители власти уже объявили, что помощи для всех, как это было в прошедшем холодном сезоне, больше не будет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.