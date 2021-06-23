С 1 июля возобновятся ежедневные рейсы из Приднестровья в Москву

С 1 июля возобновятся ежедневные рейсы из Приднестровья в Москву

С 1 июля будут выполняться ежедневные рейсы из Приднестровья в Москву. По средам и субботам – два рейса в день, сообщают в ОАО «Автостанции Приднестровья».

Также с 1 июля по территории Приднестровья ежедневно начнёт проходить регулярный международный маршрут Резина – Москва через Рыбницу (8:05), АС «Дубоссары» (9:00), АС «Григориополь» (9:25), АС «Тирасполь» (11:10) в направлении ТПП «Первомайск – Кучурганы». Из Москвы в Приднестровье также будет отправляться ежедневно с Новоясеневской автостанции в 13:00.

Стоимость билета не изменится и будет составлять 1207,50 приднестровских рублей. Предварительная продажа уже открыта во всех автостанциях, передаёт novostipmr.com.

В связи с действием ограничительных мер въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию возможен только при наличии оснований. Так, наиболее распространёнными являются:

  • наличие родственников – граждан РФ (достаточно копии российского заграничного паспорта и документа, подтверждающего родство (свидетельство о рождении или браке));
  • наличие вида на жительство в РФ;
  • участие в Программе переселения;
  • следование к месту лечения или обследования по вызову медицинского учреждения;
  • обучение в вузах, но только по спискам, согласованным учебными учреждениями.

Для граждан РФ дополнительных документов не нужно.

Также необходимо помнить об ограничениях, установленных Украиной для тех, у кого нет украинского гражданства:

  • наличие медицинской страховки на лечение от COVID-19 (в том числе для детей от 1 года);
  • с 12 лет наличие отрицательного результата международного ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген, сделанных не позднее чем за 72 часа до пересечения границы Украины;
  • либо наличие сертификата о вакцинации препаратом, ободренным ВОЗ (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca (произведенную в ЕС и Южной Корее), CoviShield (та же AstraZeneca, но индийского производства), Janssen (производитель Johnson & Johnson), Sinopharm и CoronaVac (производитель Sinovac).

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