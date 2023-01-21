С 1 февраля подорожает питание в столичных детских садах

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Со следующего месяца питание в детсадах Кишинёва станет дороже. Родители будут платить 12,60 леев в день по сравнению с 10,50 леев, которые платят сейчас. В муниципальном управлении образования, молодёжи и спорта говорят, что рост вызван повышением цен на продукты питания, которые должны закупать учреждения.

Питание для ребёнка на один день в детском саду будет стоить 40,80 леев, из которых 25,20 леев будут оплачены государством, 3 лея будет выделено примарией Кишинёва, а 12,60 леев придётся заплатить родителям, говорит заместитель начальника Главного управления образования, молодёжи и спорта Виорика Негрей.

Учитывая увеличение расходов на питание, для покрытия физиологических норм необходимо было увеличить финансовые нормы. Правительство предусматривает, что родители вносят плату в размере 50% от суммы, установленной на уровне государственного бюджета. Если сумма в 25 леев и 20 банов установлена ​​в качестве финансовой нормы, то наш расчёт для родителей составляет 12 леев и 60 банов в день, – заявила Виорика Негрей.

Таким образом, если ребёнок посещает дошкольное учреждение 21 день в месяце, сумма к выплате составит 264 лея, по сравнению с 220, как было до сих пор, пишет radiomoldova.md.

Родители говорят, что будут платить столько, сколько необходимо, чтобы обеспечить своих детей необходимым питанием.

Дети находятся в детских садах по десять часов в день, в течение которых у них 3 основных приёма пищи и полдник. Меню было улучшено за последние годы. В рацион входят блюда с меньшим содержанием сахара и жира и большим разнообразием свежих фруктов и овощей, а также мясо охлаждённой курицы и индейки, рыбное филе без костей.

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