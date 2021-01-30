С 1 февраля детские сады столицы переходят на единое меню

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Центр общественного здоровья и Главное управление образования, молодёжи и спорта примарии Кишинёва утвердили типовое меню для питания детей в детских садах города.

Единое меню, пишет moldpres.md, будет внедряться во всех дошкольных учреждениях с 1 февраля 2021 года.

Если сегодня понедельник, и в типовом меню указано “рыбные блюда”, то детские сады должны давать этот продукт детям. Свежие фрукты должны подаваться на второй завтрак. Управление образования хочет, чтобы родители знали все нюансы питания своих детей, и намерено повысить ответственность директоров детских садов, – отметил заместитель начальника ведомства Андрей Павалой.

Типовое меню составляется на 10 дней, после чего повторяется. Детские сады должны ежедневно подавать на стол детям свежие фрукты и овощи, хлеб должен быть из муки грубого помола, а суточное количество макаронных изделий, жиров и соли должно быть уменьшено.

Так, детский завтрак будет состоять в основном из каш (пшённой, рисовой, овсяной, манной, пшеничной или гречневой). Также будут чай и хлеб с маслом. На второй завтрак в обязательном порядке необходимо подавать свежие фрукты. На обед и ужин в типовом меню представлены разные виды супов, куриное мясо, говядина, рыба и овощи. Меню будет одинаковым во всех детских садах секторов города.

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