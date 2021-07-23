С 1 августа в столице начнёт ходить туристический троллейбус

С 1 августа в столице начнёт ходить туристический троллейбус

Поездка займёт 60-80 минут, а стоимость составит 30 леев. Вместимость троллейбуса составляет 22 сидячих места.

Во время поездки будут транслироваться аудиогиды, повествующие о наиболее важных туристических местах Кишинёва – на молдавском, русском и английском языках. Троллейбус будет курсировать по маршруту, проходящему мимо главных достопримечательностей муниципия, пишет ipn.md.

По словам начальника Главного управления экономики, торговли и туризма в примарии Кишинёва Романа Витюка, планируется выполнять четыре рейса в день – по субботам и воскресеньям. В рамках совместного проекта с посольством Украины в некоторые дни на маршруте будут транслироваться и аудиогиды на украинском языке.

Проект “Туристический троллейбус” посвящён 585-летию первого упоминания Кишинёва в исторических документах.

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