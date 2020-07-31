С 1 августа в Молдове возобновляется плановая госпитализация

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Плановая госпитализация возобновляется в Молдове с 1 августа. Об этом сообщила государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Марина Головач.

По ее словам, в настоящее время в рамках первичной помощи осуществляется вся деятельность: консультативная, профилактическая, диагностическая и лечебная. С 1 августа возобновляется и плановая госпитализация.

– Однако этот срок может быть изменен или продлен, в зависимости от эпидемиологической ситуации на национальном уровне или на уровне отдельной административно-территориальной единицы по решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. При любой плановой госпитализации должны быть соблюдены общие требования: предварительное планирование посещения пациента для консультаций, обследования, госпитализации, профилактического осмотра; обязательное использование средств индивидуальной защиты. При обнаружении симптомов респираторного заболевания пациент должен оставаться дома и консультироваться по телефону у семейного врача. Все эти меры необходимы для обеспечения как эпидемиологической безопасности госпитализированных пациентов, так и надлежащей работы медицинского учреждения, – пояснила Головач.

Таким образом, запись пациента на операцию будет координироваться лечащим врачом, в соответствии с числом ожидающих в списке. Для госпитализации пациент должен выполнить необходимые исследования согласно положениям национальных клинических протоколов, которые будут назначены семейным врачом совместно со специалистом, пишет moldpres.md.

После проведения всех клинических осмотров, при отсутствии признаков острой инфекции, пациенту выдается выписка для операции, заполненная в соответствии с действующими требованиями. Что касается услуг по эндопротезированию и хирургическому лечению катаракты, список ожидания составляется при совместной координации с Национальным агентством общественного здоровья.

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