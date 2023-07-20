С 1 августа люди с диабетом будут получать частично компенсированные инсулиновые иглы и шприцы

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С 1 августа люди с диабетом смогут пользоваться иглами и шприцами для введения инсулина с частичной компенсацией, а также по модели, полностью покрываемой медицинской страховкой. Также будет компенсирована новая модель тестов для измерения уровня сахара в крови.

При этом в перечень компенсируемых медицинских изделий вошли 11 новых моделей мешков и колостомических систем, а также пять новых моделей уростомических систем, с различными особенностями использования для удовлетворения потребностей пациентов. Для некоторых устройств скорость компенсации также будет увеличена. Решение о расширении перечня принял Совет по медицинским изделиям, компенсируемым за счёт средств фондов медицинского страхования.

По данным Минздрава, планируемые ежегодные расходы на компенсацию новых медицинских изделий, включённых в перечень, оцениваются более чем в 24,3 млн леев (около 1,2 млн евро), деньги запланированы в фондах обязательного медицинского страхования, передаёт moldpres.md.

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