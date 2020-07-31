С 1 августа деятельность бассейнов в Молдове приостанавливается (ВИДЕО)

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Деятельность бассейнов будет приостановлена с 1 августа. Соответствующее решение сегодня приняла Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью после того, как были обнаружены многочисленные нарушения в работе экономических агентов, предоставляющих данный вид услуги. Ограничение будет действовать в течение всего периода ЧП, то есть, до 31 августа включительно.

Ион Кику отметил, что ситуация с коронавирусом в нашей стране продолжает вызывать беспокойство, так как число новых случаев по-прежнему растет. Аналогичная обстановка наблюдается в соседних с Молдовой государствах и во всем мире.

– К сожалению, послабление ограничений привело к росту числа новых случаев. Не все экономические агенты соблюдают правила, – подчеркнул Ион Кику.

Премьер добавил, что наибольшее количество нарушений регистрируется в общественных местах, а именно на бассейнах, где наблюдается столпотворение граждан.

– Увы, исходя из этой ситуации и учитывая то, что правила не соблюдаются, Министерство здравоохранения выступило с предложением приостановить деятельность бассейнов на весь период режима ЧП, чтобы минимизировать риски заражения. В этих условиях сегодня Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью вынесла соответствующее решение. Деятельность бассейнов будет приостановлена с 1 августа, – подчеркнул Ион Кику.

Глава правительства также призвал предпринимателей к строгому соблюдению всех ранее введенных правил, отметив, что в противном случае власти будут вынуждены прибегнуть к новым ограничениям.

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