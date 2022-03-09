С 1 апреля в Молдове вступят в силу новые тарифы на электроэнергию

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Контракт на закупку электроэнергии с электростанцией в Кучургане будет продлён всего на месяц, а не на год, как это было согласовано ранее. По словам вице-премьера Андрея Спыну, в условиях событий в Украине будущее поставок газа непредсказуемо, и по этой причине Кучурганская ГРЭС отказывается продлевать договор ещё на 12 месяцев. В марте, отметил он, тариф на электроэнергию останется без изменений, а до конца месяца НАРЭ установит новые тарифы, которые вступят в силу с 1 апреля.

– Мы провели переговоры с представителями Кучурганской ГРЭС о продлении контракта ещё на год. С началом событий в Украине ситуация изменилась, и контракт будет продлён только на месяц, до 1 мая. Причина – неопределённость с поставками газа. К 1 апреля у нас появятся новые тарифы, слишком большого их повышения не будет. Нет оснований для увеличения тарифов вдвое. Мы продолжим переговоры с представителями Кучурганской ГРЭС для обсуждения возможности вернуться к решению, принятому до начала конфликта, – о продлении контракта по прежнему тарифу на год, – рассказал Андрей Спыну в эфире передачи на частном канале, сообщает ipn.md.

Кучурганская ГРЭС обеспечивает 80% потребности Республики Молдова в электроэнергии. Согласно контракту на закупку, Кишинёв приобретает электроэнергию по цене 5,35 цента США за 1 кВт·ч. Контракт действует до 1 апреля 2022 года.

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