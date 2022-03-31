С 1 апреля начинается запись детей в первый класс

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Министерство образования и исследований утвердило приказ о зачислении детей в первый класс на 2022/2023 учебный год. Запись будет осуществляться в два этапа.

Первый этап пройдёт с 1 апреля по 13 июня. В этот период родители детей, которым исполнится 7 лет до начала учебного года, подают заявление и необходимые документы. Результаты зачисления будут обнародованы 13 июня. После первого этапа станет известно количество мест, оставшихся свободными.

Второй этап пройдёт с 14 июня по 29 августа. В этот период будут зачислены дети, достигшие 7 лет до начала учебного года и не зачисленные в ходе первого этапа, а также дети из других секторов.

Окончательный список зачисленных в первый класс будет обнародован 30 августа, пишет moldpres.md.

Ознакомиться с пакетом необходимых для записи в первый класс документов, а также с образцом заявления, которое должен заполнить родитель, можно по ссылке: https://mecc.gov.md/sites/default/files/lista_acte_cerere.pdf

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