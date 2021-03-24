С 1 апреля более 731 тысячи человек получат по инициативе ПСРМ повышенные пенсии и пособия

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Парламенту предстоит внести технические изменения в Закон о государственном бюджете на 2021 год, необходимые для применения нового механизма индексации пенсий начиная с 1 апреля. Соответствующий отчёт был одобрен сегодня постоянной комиссией по экономике, бюджету и финансам. Проект представят на пленарном заседании.

Напомним, что 12 марта парламент одобрил инициативу социалистов, которая предусматривает порядок индексации пенсий и социальных пособий в Молдове в 2021 году. Согласно принятому решению, выплаты будут проиндексированы дважды: на 3,89% в апреле и на 3,2% в октябре.

Повышение коснётся 731364 человек. Это 662475 пенсионеров и 68889 получателей социальных пособий.

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