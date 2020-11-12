Рышкановка выбирает стабильность в лице Игоря Додона (ВИДЕО)

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Жители этого сектора намерены активно участвовать во втором туре выборов президента.

Алексей Триколич уже более 20 лет живёт в Кишинёве. Он уверен: с Игорем Додоном нашу страну ждут стабильность и процветание.

Рышкановка расцветает с каждым днём. Помню практически разрушенный Афганский парк, и наблюдаю, как его ремонтируют. Парк у музыкальной школы – никто даже не подозревал, что здесь может быть так красиво. А посмотрите на тротуары на Московском проспекте! Я люблю свой сектор – Рышкановку. Я люблю Молдову. Я голосую за Игоря Додона! – отметил Алексей.

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