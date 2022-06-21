Рынок убытка

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О потерях урожая молдавскими садоводами

В молдавских садах гниёт черешня из-за возникших проблем с её поставкой в страны СНГ. Затраты по экспорту выросли почти в восемь раз, и есть риск не выдержать конкуренцию.

Тюмень отдыхает

С приходом лета один за другим начинают созревать разные виды фруктов и ягод. Первыми на прилавках рынков и магазинов появляются черешня и клубника. Как всегда, в начале сезона цены на эту продукцию выставляются просто астрономические. Первая черешня в торговых сетях Кишинёва стоила более 300 леев. Даже в одном из дорогих российских городов Тюмени, как писали местные СМИ, этот вид ягоды продавался на 40% дешевле. Но сейчас, когда в молдавских садах созрел основной урожай, цены за килограмм упали даже до 5–6 леев.

Урожай черешни в этом году большой, фермерам впору бы радоваться, но им не до веселья. Отправлять этот вид косточковых в прямом смысле некуда. Основной рынок сбыта – Российская Федерация – сейчас фактически недоступен из-за поломанной логистики вследствие военного конфликта на Украине, а в ЕС своих поставщиков хватает.

После введённых санкций перевозчики из Беларуси, Российской Федерации и Европы не приезжают к нам за продукцией, потому что не уверены, что всё будет хорошо, а это ставит Молдову в очень сложное положение.

Поломанная логистика

Фермеры, выращивающие черешню, в буквальном смысле слова в отчаянии. У многих урожай так и остался на деревьях, так как владельцы садов не видят смысла в том, чтобы тратить деньги на оплату труда сборщиков ягод, которые некуда отправить. Местный рынок не способен охватить весь объём предлагаемой черешни, да и внутренние цены за один килограмм этого вида фрукта такие низкие, что дешевле его оставить на деревьях.

Как рассказал телеканалу МИР24 сельхозпроизводитель Георгий Шойлицэ, в его садах в общей сложности находится около 60 тонн переспевшей черешни. Фермер посетовал, что не рискует везти свой урожай через Европу по примеру некоторых крупных агрохозяйств, вынужденных переориентировать логистику. Мало того что расходы на транспортировку фруктов выросли почти в восемь раз (перевезти 20 тонн черешни из Молдовы в Москву, например, стоит 1,2 млн рублей), и не факт, что товар будет доставлен в отличном состоянии. Время транспортировки увеличилось до двух недель. Фермер переживает, что его продукция может стать не конкурентоспособной: черешню в Россию также поставляют Турция, Иран, Узбекистан, да и своя местная, краснодарская, имеется. Чтобы хоть какой-то прок был от урожая, аграрий предлагает всем желающим приезжать и собирать набравшую сок и сладость ягоду.

Будет и вишенка на торте

Но, как выясняется, помимо логистической проблемы, существует ещё и транспортная. Не все имеющиеся у молдавских экономических агентов фуры соответствуют европейским стандартам, поэтому у них нет и доступа на европейские дороги. До военного конфликта в перевозке быстропортящихся ягод и фруктов были задействованы не только молдавские рефрижераторы, но и белорусские, российские и европейские.

Как отметил в комментарии СМИ исполнительный директор Ассоциации производителей и экспортёров фруктов РМ Юрий Фалэ, после введённых санкций перевозчики из Беларуси, Российской Федерации и Европы не приезжают к нам за продукцией, потому что не уверены, что всё будет хорошо, а это ставит Молдову в очень сложное положение.

И это только начало летнего сезона. А ведь за черешней пойдут и другие ягоды и фрукты, и у фермеров, выращивающих их, тоже возникнут соответствующие проблемы. Но действующая власть как-то не сильно беспокоится об аграриях. Сейчас всё внимание правящей партии сосредоточено на получении статуса кандидата ЕС. А фермеры сами справятся, а если и нет – то Европа нам поможет, уверены власти предержащие.

Анастасия Погодина