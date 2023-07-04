Рынок недвижимости Молдовы восстанавливается: продажи выросли на 30%

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Рынок недвижимости восстанавливается после прошлогоднего кризиса. В первом полугодии продажи увеличились в среднем на 30%, однако всё ещё много потенциальных покупателей откладывают покупку жилья.

Если тенденция сохранится, то цены на квартиры могут снова вырасти до 7%, считают агенты по недвижимости. Всё зависит от ситуации с ипотечными кредитами.

Агенты по недвижимости утверждают, что рынок оживился с начала этого года. Люди больше не боятся инвестировать из-за войны в Украине, говорят риелторы, передаёт tv8.md.

– Рынок начал оживать, покупателей стало больше, это уже было заметно в мае и июне, соответственно, есть свет в конце тоннеля. В этом году рынок будет намного активнее. Активных покупателей стало больше процентов на 20-30, покупателей на рынке стало больше, но они стараются найти лучшее предложение, тщательно анализируют варианты как онлайн, так и на презентациях, — говорит агент по недвижимости Виктор Черноморченко.

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