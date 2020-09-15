Горе-водителю грозит тюремный срок за повторную пьяную езду

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Инцидент произошел в Рыбнице. Автоинспекторы остановили BMW. От 27-летнего водителя разило алкоголем.

Мужчину отстранили от управления автомобилем и доставили на медицинское освидетельствование. Факт опьянения подтвердился.

Как пишет mvdpmr.org, в начале года суд лишил горожанина права управления транспортными средствами. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность: крупный штраф, до 240 часов общественных работ либо до 2-х лет лишения свободы.

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