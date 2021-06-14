Рыбничанина лишили прав за пьянство, но он снова сел за руль

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Автолюбителя за рулём Volkswagen остановили в Рыбнице. Водительского удостоверения у мужчины не оказалось.

Как выяснилось, месяцем ранее он был лишён права управления транспортными средствами за пьяное вождение. На этот раз, пишет mvdpmr.org, у водителя снова были явные признаки опьянения. Как пояснил нарушитель, он всю ночь «отдыхал» с друзьями.

Теперь горожанину грозит крупный штраф, обязательные работы или лишение свободы сроком до двух лет.

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