Рыбничанина лишили прав за пьянство, но он снова сел за руль

Рыбничанина лишили прав за пьянство, но он снова сел за руль

Автолюбителя за рулём Volkswagen остановили в Рыбнице. Водительского удостоверения у мужчины не оказалось.

Как выяснилось, месяцем ранее он был лишён права управления транспортными средствами за пьяное вождение. На этот раз, пишет mvdpmr.org, у водителя снова были явные признаки опьянения. Как пояснил нарушитель, он всю ночь «отдыхал» с друзьями.

Теперь горожанину грозит крупный штраф, обязательные работы или лишение свободы сроком до двух лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md