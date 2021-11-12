Рыбничанин во время земляных работ откопал артиллерийский снаряд

Рыбничанин во время земляных работ откопал артиллерийский снаряд

Сотрудник одного из предприятий в Рыбнице сообщил о странной находке. Мужчина проводил земляные работы, в какой-то момент у ковша экскаватора оказался предмет, похожий на снаряд.

На место прибыли правоохранители и специалисты инженерно-сапёрной группы, пишет mvdpmr.org. Находка – 88-миллиметровый осколочный артиллерийский снаряд немецкого производства – в боевом состоянии. Специалисты заключили: боеприпас пролежал в земле со времён Великой Отечественной войны.

По факту случившегося проводится проверка. Снаряд направлен на экспертизу.

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