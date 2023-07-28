Рыбничанин в пылу ссоры пырнул ножом родного брата

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В Рыбницкий ОВД поступило сообщение от медиков районной больницы. Правоохранителям они сообщили: у 40-летнего пациента ножевое ранение.

Выяснилось: рану пострадавшему нанёс брат. Накануне мужчины распивали спиртные напитки. Возникла словесная перепалка. Вспыльчивый гость не сдержал агрессию, схватил нож со стола и ударил им хозяина дома в грудь.

Раненый испугался и обратился за помощью к соседке. Односельчанка вызвала “скорую”. Мужчину госпитализировали в Рыбницкую центральную районную больницу. У пациента диагностировали колото-резаную рану грудной клетки и перелом ребра, пишет mvdpmr.org.

По факту произошедшего проводится разбирательство. 48-летнему нападавшему грозит уголовная ответственность.

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