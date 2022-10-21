Рыбничанин шантажировал экс-сожительницу интимными фото и вымогал 15 000 евро (ВИДЕО)

Рыбничанин шантажировал экс-сожительницу интимными фото и вымогал 15 000 евро (ВИДЕО)

Правоохранители задержали 31-летнего уроженца Рыбницы.

Мужчина угрожал бывшей девушке тем, что покажет её родственникам и друзьям интимные фотографии, если она не согласится перевести 15 000 евро. Компромат был снят, в том числе, на видеокамеру, установленную в наручных часах мужчины.

Жертва шантажа обратилась в правоохранительные органы. Полиция изъяла у подозреваемого устройства видеозаписи и иные носители информации. Мужчине предъявлено обвинение в шантаже, расследование продолжается.

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