Сходил в гости: мужчина остался без телефона и денег

Сходил в гости: мужчина остался без телефона и денег

К правоохранителям обратился 60-летний рыбничанин. Мужчина рассказал, что ему угрожали и отобрали мобильный телефон. 

Как выяснилось, потерпевший выпивал у малознакомого мужчины дома. Во время застолья возник конфликт. Хозяин жилья схватил нож и отобрал у гостя телефон и деньги. Перепуганный потерпевший ушёл домой, а нападавший отправился в магазин за очередной порцией спиртного.

Спустя несколько часов подозреваемого задержали, передаёт mvdpmr.org. Мужчине 41 год, за его плечами шесть судимостей. За совершение разбойного нападения ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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