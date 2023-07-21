Надышался выхлопными газами в гараже: рыбничанин получил отравление

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О пациенте с отравлением угарным газом в милицию сообщили медики Рыбницкой районной больницы.

Как выяснилось, 41-летний мужчина находился в гостях у друга, помогал чинить квадроцикл. В процессе работы гараж, в котором они находились, наполнился выхлопными газами. Несмотря на открытые ворота, помещение плохо проветривалось.

После того, как закончили работу, товарищ отправился домой на машине. В дороге ему стало плохо, появилась тошнота. Мужчина позвонил супруге, она вызвала “скорую”.

Пациента доставили в больницу и оказали помощь. Сейчас он находится дома, пишет mvdpmr.org.

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