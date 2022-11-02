Рыбничанин ограбил спящего средь бела дня: момент сняли на камеру (ВИДЕО)

0

61-летний житель Рыбницы возвращался домой с рыбалки. Уставший, он ждал маршрутку на лавочке на улице Вальченко, и не заметил, как заснул.

Дремлющего мужчину со спортивной сумкой у ног приметил прохожий. Он подсел рядом, когда убедился, что рыбак спит, взял сумку и собрался уходить, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Всё это сняла на телефон неравнодушная жительница города. Видео моментально попало в соцсети. В ролике отчётливо слышно, что женщина просит нечистого на руку мужчину не брать чужое, но тот скрывается с места преступления.

Видео привлекло внимание правоохранителей. Личность подозреваемого была установлена. Неоднократно судимый 46-летний рыбничанин всё награбленное продал и пропил. В сумке находились два спиннинга, коробка с набором блёсен и рыболовные снасти. Сумма ущерба составила 1630 приднестровских рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.