Рыбалка завершилась трагедией: житель Слобозеи утонул в озере

Рыбалка завершилась трагедией: житель Слобозеи утонул в озере

Трагедия произошла несколько дней назад в селе Слобозия Штефан-Водского района. Тело рыбака до сих пор не нашли. 

Согласно предварительным данным, речь идет о 21-летнем жителе Слобозеи. Он рыбачил со своим приятелем. В какой-то момент молодой человек зашел в воду и пропал из виду. Его товарищ позвал на помощь, передает pulsmedia.md.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и водолазы ГИЧС. Тело мужчины до сих пор не нашли. Поисковая операция продолжается.

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