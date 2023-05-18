Рыбалка завершилась трагедией: житель Слобозеи утонул в озере

Трагедия произошла несколько дней назад в селе Слобозия Штефан-Водского района. Тело рыбака до сих пор не нашли.
Согласно предварительным данным, речь идет о 21-летнем жителе Слобозеи. Он рыбачил со своим приятелем. В какой-то момент молодой человек зашел в воду и пропал из виду. Его товарищ позвал на помощь, передает pulsmedia.md.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и водолазы ГИЧС. Тело мужчины до сих пор не нашли. Поисковая операция продолжается.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Sorry, comments are closed for this post.