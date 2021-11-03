Рыбалка завершилась трагедией: мужчина утонул в озере

Рыбалка завершилась трагедией: мужчина утонул в озере

Несчастный случай произошёл накануне в селе Опачь Каушанского района.

Согласно полученным данным, речь идёт о 58-летнем мужчине. Он рыбачил со своим 52-летним товарищем, владельцем озера. В какой-то момент лодка, в которой они находились, начала уходить под воду. Рыбаки выпрыгнули из неё и поплыли к берегу, однако один из них до него не добрался.

Водолазы ведут подводно-поисковую операцию. Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md