Рыбалка завершилась трагедией: мужчина утонул в озере

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Несчастный случай произошёл накануне в селе Опачь Каушанского района.

Согласно полученным данным, речь идёт о 58-летнем мужчине. Он рыбачил со своим 52-летним товарищем, владельцем озера. В какой-то момент лодка, в которой они находились, начала уходить под воду. Рыбаки выпрыгнули из неё и поплыли к берегу, однако один из них до него не добрался.

Водолазы ведут подводно-поисковую операцию. Обстоятельства инцидента выясняются.

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