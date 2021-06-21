Рыбалка завершилась трагедией: мужчина случайно выстрелил себе в живот

Инцидент произошёл сегодня ранним утром у озера в селе Рэдень Каларашского района.
По данным полиции, 41-летний мужчина подъехал к частному озеру, чтобы порыбачить. Сторож водоёма попытался воспрепятствовать этому намерению. Чтобы напугать противника, рыбак вытащил из телеги ружьё и пытался рукояткой ударить его, но случайно нажал на курок и выстрелил себе в живот, передаёт deschide.md.
Сторож вызвал скорую помощь и полицию. К сожалению, пострадавший скончался до приезда врачей.
Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
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