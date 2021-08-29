Рыбалка закончилась трагедией: пенсионер утонул в Днестре

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Несчастный случай произошёл в субботу на берегу Днестра в Тирасполе. Пока один рыбак готовил снасти на берегу, другой ловил рыбу на лодке на середине реки. В какой-то момент мужчина пропал с плавсредства.

На помощь поспешили товарищ на другой лодке и очевидец. Пенсионера обнаружили в воде. Мужчина не ушёл на глубину только потому, что ногу обвила верёвка.

На берегу прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть 72-летнего тираспольчанина. Обстоятельства случившегося выясняются. Проводится разбирательство, пишет пресс-центр МВД Приднестровья.

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