Рыбалка с трагическими последствиями: в Днестре утонул мужчина

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Трое мужчин отправились на рыбалку в селе Терновка Слободзейского района. Пока один из них рыбачил, двое распивали алкогольные напитки.

Позже один из приятелей уснул, другой вошёл в воду и не вернулся, пишет mvdpmr.org. Сначала товарищи искали мужчину самостоятельно, а ближе к вечеру обратились в милицию.

Тело было обнаружено следующим утром в двадцати метрах от берега, на пятиметровой глубине. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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